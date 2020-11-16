В парламент Турции внесли проект об отправке военных в Азербайджан

В понедельник на утверждение турецкого парламента представили проект указа за подписью президента Эрдогана об отправке военных в Азербайджан.

Об этом сообщило государственное турецкое агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

В тексте указа говорится, что турецкие военные будут задействованы в рамках Общего турецко-российского наблюдательного центра по Нагорному Карабаху.

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"В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена ​​на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ.

Отправка военных в Азербайджан также отвечает национальным интересам Турции", - говорится в тексте документа.

Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции. Согласно Конституции Турции, срок действия мандата определен одним годом.

На прошлой неделе Турция заявляет о подписании с РФ меморандума о понимании, который предусматривает создание совместного российско-турецкого центра для контроля за соблюдением режима тишины в Нагорном Карабахе.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Путин и президент Азербайджана не обсуждали возможность введения в Карабах турецких миротворцев, но подтвердил, что обсуждался мониторинговый центр "на территории Азербайджана".

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