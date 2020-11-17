Естонія через епідемію продовжила заборону на нічний продаж алкоголю до кінця січня

Уряд Естонії вирішив до 26 січня продовжити заборону на продаж алкоголю у вечірній та нічний час, запроваджену як захід для стримування епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Продаж алкоголю залишиться забороненим у період з опівночі до 10 години ранку у всіх закладах, де його продають для споживання на місці - як барах, ресторанах та нічних клубах.

Обмеження не поширюється на літаки та обмежені контролем зони в терміналах аеропортів.

Урядове рішення грунтується на рекомендації Агентства охорони здоров’я та наукової ради, яка консультує владу щодо реагування на епідемію.

Заборону аргументують тим, що алкоголь спонукає людей затримуватися для спілкування та послаблює їхню увагу до заходів безпеки.

Обмеження на продаж алкоголю почало діяти з 26 вересня.

Нагадаємо, з 16 листопада в Естонії набули чинності жорсткіші карантинні обмеження - так зване правило "2+2" та масковий режим у приміщеннях.

За останню добу в країні виявили 186 нових заражень коронавірусом, троє хворих померли. Рекордними для Естонії залишається показник 12 листопада - 374 нових випадків.