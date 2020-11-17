Эстония из-за эпидемии продлила запрет на ночную продажу алкоголя до конца января

Правительство Эстонии решило до 26 января продлить запрет на продажу алкоголя в вечернее и ночное время, введенный в качестве меры по сдерживанию эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Продажа алкоголя останется запрещена в период с полуночи до 10:00 утра во всех заведениях, где его продают для потребления на месте - барах, ресторанах и ночных клубах.

Ограничение не распространяется на самолеты и ограничены контролем зоны в терминалах аэропортов.

Правительственное решение основывается на рекомендации Агентства здравоохранения и научного совета, которая консультирует власти по реагированию на эпидемию.

Запрет аргументируют тем, что алкоголь побуждает людей задерживаться для общения и ослабляет их внимание к мерам безопасности.

Ограничения на продажу алкоголя начало действовать с 26 сентября.

Напомним, с 16 ноября в Эстонии вступили в силу более жесткие карантинные ограничения - так называемое правило "2 + 2" и масочный режим в помещениях.

За последние сутки в стране обнаружили 186 новых заражений коронавируса, трое больных умерли. Рекордными для Эстонии остается показатель 12 ноября - 374 новых случая.