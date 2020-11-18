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В ЄС відповіли Мінську на заяву про припинення діалогу щодо прав людини

Середа, 18 листопада 2020, 09:51

В ЄС у відповідь на заяву МЗС Білорусі про припинення діалогу щодо прав людини заявили, що ще раніше заморозили всі види діалогу з Мінськом у відповідь на його неприйнятні дії.

Про це у вівторок сказав офіційний представник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

ЄС ще раніше заморозив всі види діалогу з Білоруссю і звів всі контакти до експертного рівня у відповідь на неприйнятні дії її влади, зазначив Стано.

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 "Мінську слід було б робити кроки для відновлення діалогу, а не далі погіршувати ситуацію", - сказав він.

Речник також нагадав, що ЄС не визнає результати президентських виборів в Білорусі і не вважає Александра Лукашенка легітимним представником білоруського народу. Разом з тим Брюссель продовжить підтримувати діалог з громадянським суспільством Білорусі, підкреслив Стано.

Він також повідомив, що міністри закордонних справ ЄС на відеоконференції 19 листопада обговорять можливість розширення санкцій відносно Білорусі.

Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що країни ЄС готуються розширити перелік персональних санкцій щодо Білорусі до понад 200 імен.

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