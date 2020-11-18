В ЕС ответили Минску на заявление о прекращении диалога по правам человека

В ЕС в ответ на заявление МИД Беларуси о прекращении диалога по правам человека заявили, что еще раньше заморозили все виды диалога с Минском в ответ на его неприемлемые действия.

Об этом во вторник сказал официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

ЕС еще ранее заморозил все виды диалога с Беларусью и свел все контакты к экспертному уровню в ответ на неприемлемые действия властей, отметил Стано.

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"Минску следовало бы делать шаги для возобновления диалога, а не дальше усугублять ситуацию", - сказал он.

Спикер также напомнил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Беларуси и не считает Александра Лукашенко легитимным представителем белорусского народа. Вместе с тем Брюссель продолжит поддерживать диалог с гражданским обществом Беларуси, подчеркнул Стано.

Он также сообщил, что министры иностранных дел ЕС на видеоконференции 19 ноября обсудят возможность расширения санкций в отношении Беларуси.

Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что страны ЕС готовятся расширить перечень персональных санкций в отношении Беларуси до более чем 200 имен.