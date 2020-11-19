Після розгону ковідних протестів водометами у Берліні затримали 365 осіб

Під час протестів проти коронавірусних обмежень, які відбулися в середу, 18 листопада, у центрі Берліна, було затримано 365 осіб.

Такі уточнені дані навели у поліції німецької столиці ввечері у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

До переліку затриманих входять також особи, які були затримані лише на короткий проміжок часу, а згодом їх відпустили. Скільки людей досі перебувають під вартою, у поліції не уточнили.

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Під час сутичок між правоохоронцями й демонстрантами десятеро поліцейських отримали поранення, одна поліцейська з травмою голови потрапила до лікарні, а у одного з її колег вивихнуте плече, інформує агенція dpa.

Загалом, за даними поліції, в масових акціях у центрі Берліна у середу взяло участь близько семи тисяч демонстрантів.

Багато з них не дотримувалися соціальної дистанції та не мали на обличчях захисних масок. За кілька годин поліція почала застосовувати водомети, тому що до закликів дотримуватись правил дистанції і захисту не прислухалися.

Фото: EFE/EPA

Демонстрації були викликані розглядом у цей день у німецькому парламенті поправок до закону про захист населення від інфекційних хвороб, який розширив повноваження виконавчої влади у питанні запровадження обмежувальних заходів для боротьби з епідемією коронавірусу.

Поправки до закону зрештою були ухвалені нижньою і верхньою палатами німецького парламенту, після чого підписані президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.