После разгона ковидных протестов водометами в Берлине задержали 365 человек

Во время протестов против коронавирусных ограничений, которые состоялись в среду, 18 ноября, в центре Берлина, были задержаны 365 человек.

Такие уточненные данные привели в полиции немецкой столицы вечером в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В перечень задержанных входят также лица, которые были задержаны лишь на короткий промежуток времени, а затем их отпустили. Сколько людей до сих пор находятся под стражей, в полиции не уточнили.

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Во время столкновений между правоохранителями и демонстрантами десять полицейских получили ранения, один полицейский с травмой головы попал в больницу, а у одного из его коллег вывихнуто плечо, информирует агентство dpa.

Всего, по данным полиции, в массовых акциях в центре Берлина в среду приняло участие около семи тысяч демонстрантов.

Многие из них не придерживались социальной дистанции и не имели на лицах защитных масок. Через несколько часов полиция начала применять водометы, потому что к призывам соблюдать правила дистанции и защиты не прислушались.

Фото: EFE/EPA

Демонстрации были вызваны рассмотрением в этот день в немецком парламенте поправок в закон о защите населения от инфекционных болезней, который расширил полномочия исполнительной власти в вопросе введения ограничительных мер для борьбы с эпидемией коронавируса.

Поправки в закон в конце концов были приняты нижней и верхней палатами немецкого парламента, после чего подписаны президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.