У Німеччині - знову коронавірусний рекорд з понад 23 600 випадків

У Німеччині знову зареєстрували найвищу кількість заражень з початку епідемії, що побила останній рекордний показник, зафіксований тиждень тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За даними Інституту Роберта Коха, за минулу добу в країні зареєстрували 23 648 заражень. Попередній рекорд, зареєстрований 13 листопада, був на сотню меншим - 23 542 випадки.

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В Інституті зауважують, що у порівнянні даних потрібно враховувати зміну рекомендацій, за якими лікарі направляють людей на тестування - через зростання навантаження на лабораторії. Тепер людей з незначними симптомами не відправляють на тест, щоб важчі пацієнти швидше отримували свої результати.

Згідно з повідомленням Spiegel, ці зміни сталися ще два тижні тому.

Надалі важливим показником для розуміння масштабів епідемії буде відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених.

Як вже повідомлялося, цього тижня більшість керівників земель Німеччини виступили за те, щоб поки не посилювати обмеження, запроваджені на один місяць у рамках "м’якого локдауну".

18 листопада депутати Бундестагу і Бундесрату підтримали зміни до закону про захист населення від інфекційних хвороб, який розширює повноваження уряду для боротьби з епідемією. У новій редакції закону, згідно з ухваленими змінами, з'явиться новий параграф, який перераховує можливі заходи, які можуть запроваджувати уряди федеральних земель та компетентні органи влади.

Під час розгляду законопроєкту у Берліні зібралася багатотисячна демонстрація коронаскептиків, її розігнали водометами.