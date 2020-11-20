В Германии - снова коронавирусный рекорд с более 23 600 случаев

В Германии снова зарегистрировали самое высокое количество заражений с начала эпидемии, что побило последний рекордный показатель прошлой пятницы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По данным Института Роберта Коха, за прошедшие сутки в стране зарегистрировали 23 648 заражений. Предыдущий рекорд, зарегистрированный 13 ноября, был на сотню меньше - 23 542 случая.

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В Институте отмечают, что в сравнении данных нужно учитывать изменение рекомендаций, по которым врачи направляют людей на тестирование - из-за роста нагрузки на лаборатории. Теперь людей с незначительными симптомами не отправляют на тест, чтобы пациенты с серьезным подозрением скорее получали свои результаты.

Согласно сообщению Spiegel, эти изменения произошли еще две недели назад.

В дальнейшем важным показателем для понимания масштабов эпидемии будет процент положительных тестов среди всех сделанных.

Как уже сообщалось, на этой неделе большинство руководителей земель Германии выступили за то, чтобы пока не усиливать ограничения, введенные на один месяц в рамках "мягкого локдауна".

18 ноября депутаты Бундестага и Бундесрата поддержали изменения в закон о защите населения от инфекционных болезней, расширяющий полномочия правительства в борьбе с эпидемией. Согласно принятым изменениям, появится новый пункт, который перечисляет возможные меры, которые могут вводить правительства федеральных земель и компетентные органы власти.

Во время рассмотрении законопроекта в Берлине собралась многотысячная демонстрация коронаскептиков, ее разогнали водометами.