Понад 80% поляків хочуть залишатися у ЄС 

Понад 80% поляків хочуть, щоб їхня країна залишалася членом ЄС. Водночас однакова кількість виступають за і проти того, щоб виділення європейських коштів на розвиток залежало від дотримання країною принципів верховенства права.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це свідчать результати соцопитування, проведеного IBRiS на замовлення видання Rzeczpospolita на тлі конфлікту між Варшавою й Будапештом та ЄС з приводу механізму захисту верховенства права.

Якби Польща організувала референдум про те, чи залишатися у складі ЄС, за проголосували б 81,1% громадян, за вихід з ЄС - 11%, а 7,9% - не визначилися з думкою. При цьому, охочих залишитися в ЄС понад 80% і серед прихильників правлячої партії "Право і справедливість".

При цьому однакова кількість громадян виступають як за, так і проти механізму, який прив’язав би виділення коштів на розвиток з бюджету ЄС до дотримання країною принципів верховенства права: підтримують механізм 44,8%, проти - 44,2%, та 11% - не визначилися.

Понад 58% громадян вірять, що якщо механізм про прив’язку грошей до дотримання верховенства права буде запроваджений, то Польща може втратити доступ до деяких коштів.

Більше половини респондентів - 51,1% - вважають, що Суд ЄС може визначати, чи дотримуються в країні-члені стандарти верховенства права. Проте всередині цієї групи - найбільше прихильників партії "Громадянська платформа" - 87%, тоді як "Право і справедливість" - лише 23%.

Нагадаємо, Угорщина і Польща наклали вето на довгостроковий бюджет ЄС і заходи з порятунку економіки від наслідків коронавірусу на суму 1,8 трильйона євро через свою незгоду із запропонованим механізмом верховенства права - оскільки вони знаходяться під офіційним процесом ЄС, що розслідує порушення ними принципів незалежності судів, засобів масової інформації та неурядових організацій.

Пояснюючи рішення Польщі, прем’єр Матеуш Моравецький заявив, що країні необхідно подумати, "чи потрібен нам саме такий Євросоюз, які у нього шанси вижити".

Європарламент закликав не йти на жодні поступки і прийняти бюджет ЄС, попри вето Польщі та Угорщини. Франція раніше заявила, що ЄС може затвердити бюджет і план порятунку економіки і без згоди Варшави та Будапешта.