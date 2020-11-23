Более 80% поляков хотят остаться в ЕС

Более 80% поляков хотят, чтобы их страна оставалась членом ЕС. В то же время одинаковое количество выступают за и против того, чтобы выделение европейских средств на развитие зависело от соблюдения страной принципов верховенства права.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного IBRiS по заказу издания Rzeczpospolita на фоне конфликта между Варшавой и Будапештом и ЕС по поводу механизма защиты верховенства права.

Если бы Польша организовала референдум о том, оставаться ли в составе ЕС, за это проголосовали бы 81,1% граждан, за выход из ЕС - 11%, а 7,9% - не определились с мнением. При этом желающих остаться в ЕС более 80% и среди сторонников правящей партии "Право и справедливость".

При этом одинаковое количество граждан выступают как за, так и против механизма, который привязал бы выделение средств на развитие из бюджета ЕС к соблюдению страной принципов верховенства права: поддерживают механизм 44,8%, против - 44,2 %, и 11% - не определились.

Более 58% граждан верят, что если механизм о привязке денег к соблюдению верховенства права будет введен, то Польша может потерять доступ к некоторым средств.

Более половины респондентов - 51,1% - считают, что Суд ЕС может определять, соблюдают ли в стране-члене стандарты верховенства права. Однако внутри этой группы больше всего сторонников партии "Гражданская платформа" - 87%, тогда как "Право и справедливость" - только 23%.

Напомним, Венгрия и Польша наложили вето на долгосрочный бюджет ЕС и меры по спасению экономики от последствий коронавируса на сумму 1,8 триллиона евро из-за своего несогласия с предложенным механизмом верховенства права - поскольку они находятся под официальным процессом ЕС, расследующей нарушения принципов независимости судов, средств массовой информации и неправительственных организаций.

Объясняя решение Польши, премьер Матеуш Моравецкий заявил, что стране необходимо подумать, "нужен ли нам именно такой Евросоюз, какие у него шансы выжить".

Европарламент призвал не идти ни на какие уступки и принять бюджет ЕС, несмотря на вето Польши и Венгрии. Франция ранее заявила, что ЕС может принять бюджет и план спасения экономики и без согласия Варшавы и Будапешта.