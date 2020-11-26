Парламент Азербайджану закликав відібрати у Франції посередництво в карабаському конфлікті

Парламент Азербайджану закликав позбавити Францію посередницької ролі в нагірно-карабаському конфлікті і покарати французький Сенат за ухвалення резолюції, що підтримує незалежність регіону.

Відповідну заяву азербайджанський парламент ухвалив у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Парламент Азербайджану закликав свій уряд переглянути відносини з Парижем і закликати Організацію з безпеки і співробітництва в Європі відкликати Францію з ролі співголови так званої Мінської групи, створеної в 1992 році для врегулювання конфлікту.

Читайте також Сенат Франції проголосував за резолюцію щодо визнання Нагірного Карабаху

"Франція зі своїми позиціями і заявами останніх днів ставить під сумнів свій нейтралітет", - йдеться в заяві парламенту Азербайджану.

Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило, що резолюція Сенату Франції, зіпсувала репутацію країни як справедливого посередника і поставила під сумнів її нейтралітет. МЗС назвало резолюцію провокацією.

Міністр закордонних справ Франції в середу відкинув резолюцію Сенату, заявивши, що вона суперечить нейтральній позиції Франції. Він підкреслив, що навіть сама Вірменія не визнала Нагірний Карабах.

У Франції проживає 400-600 тисяч осіб вірменського походження.

Президент Еммануель Макрон намагався не підтримувати жодну сторону в конфлікті, але вдома його критикували за те, що він не зробив достатньо, аби допомогти Єревану.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян високо оцінив резолюцію, назвавши її важливим першим кроком до визнання права народів регіону на самовизначення.

Нагадаємо, верхня палата парламенту Франції проголосувала в середу, 25 листопада, за резолюцію щодо визнання Нагірного Карабаху. Резолюція не має законодавчої сили і має рекомендаційний характер.

В Азербайджані резолюцію назвали "не більш ніж клаптиком паперу".

Туреччина, яка підтримує у конфлікті Азербайджан, жорстко відреагувала на рішення Сенату Франції про визнання Карабаху