Парламент Азербайджана призвал отобрать у Франции посредничество в карабахском конфликте

Парламент Азербайджана призвал лишить Францию ​​посреднической роли в нагорно-карабахском конфликте и наказать французский Сенат за принятие резолюции в поддержку независимости региона.

Соответствующее заявление азербайджанский парламент принял в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Парламент Азербайджана призвал свое правительство пересмотреть отношения с Парижем и призвать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе отозвать Францию с роли сопредседателя так называемой Минской группы, созданной в 1992 году для урегулирования конфликта.

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"Франция со своими позициями и заявлениями последних дней ставит под сомнение свой нейтралитет", - говорится в заявлении парламента Азербайджана.

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что резолюция Сената Франции испортила репутацию страны как справедливого посредника и поставила под сомнение ее нейтралитет. МИД назвал резолюцию провокацией.

Министр иностранных дел Франции в среду отверг резолюцию Сената, заявив, что она противоречит нейтральной позиции Франции. Он подчеркнул, что даже сама Армения не признала Нагорный Карабах.

Во Франции проживает 400-600 тысяч человек армянского происхождения.

Президент Эммануэль Макрон старался не поддерживать ни одну из сторон в конфликте, но дома его критиковали за то, что он не сделал достаточно, чтобы помочь Еревану.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил резолюцию, назвав ее важным первым шагом к признанию права народов региона на самоопределение.

Напомним, верхняя палата парламента Франции проголосовала в среду, 25 ноября, за резолюцию о признании Нагорного Карабаха. Резолюция не имеет законодательной силы и носит рекомендательный характер.

В Азербайджане, который Турция поддерживает в карабахском конфликте, резолюцию назвали "не более чем клочком бумаги".

Турция, которая поддерживает в конфликте Азербайджан, жестко отреагировала на решение Сената Франции о признании Карабаха