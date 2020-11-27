Росія покликала угорців подивитись, як виробляють Sputnik V

Росія запросила угорських експертів на завод з виробництва вакцини від коронавірусу Sputnik V, щоб вивчити процес виготовлення.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в п'ятницю після зустрічі з міністром охорони здоров'я Росії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

Сійярто сказав на спільній пресконференції після переговорів, що уряд Угорщини працює над тим, щоб якомога швидше надати угорцям доступ до вакцини.

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Він подякував російському міністру за те, що РФ вибрала Угорщину у ролі першої країни, в яку були відправлені зразки російської вакцини.

Сійярто додав, що угорські експерти можуть поїхати в Росію вже на наступному тижні.

Він підкреслив, що вакцини розробляються "як на Сході, так і на Заході", і поки невідомо, яка з них буде доступна в достатній кількості.

"Ми будемо використовувати всі можливості, тому що це відповідає інтересам угорського народу", - сказав угорський міністр.

Угорщина стала першою європейською країною, яка отримала зразок вакцини Sputnik V.

Європейська комісія застерегла Будапешт, що буде змушена вжити заходів проти Угорщини, якщо та спробує купити не сертифіковану в ЄС іноземну вакцину, в тому числі з Росії.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан закликав не політизувати питання купівлі вакцини у Росії.