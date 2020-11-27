Россия позвала венгров посмотреть, как производят Sputnik V

Россия пригласила венгерских экспертов на завод по производству вакцины от коронавируса Sputnik V, чтобы изучить процесс изготовления.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу после встречи с министром здравоохранения России, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

Сийярто сказал на совместной пресс-конференции после переговоров, что правительство Венгрии работает над тем, чтобы как можно скорее предоставить венграм доступ к вакцине.

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Он поблагодарил российского министра за то, что РФ выбрала Венгрию в качестве первой страны, в которую были отправлены образцы российской вакцины.

Сийярто добавил, что венгерские эксперты могут поехать в Россию уже на следующей неделе.

Он подчеркнул, что вакцины разрабатываются "как на Востоке, так и на Западе", и пока неизвестно, какая из них будет доступна в достаточном количестве.

"Мы будем использовать все возможности, потому что это соответствует интересам венгерского народа", - сказал венгерский министр.

Венгрия стала первой европейской страной, которая получила образец вакцины Sputnik V.

Европейская комиссия предупредила Будапешт, что будет вынуждена принять меры против Венгрии, если та попытается купить не сертифицированную в ЕС иностранную вакцину, в том числе из России.

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал не политизировать вопрос покупки вакцины в России.