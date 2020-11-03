В Австрії заарештували підозрюваного в причетності до теракту у Відні

В австрійському місті Лінц у вівторок вранці затриманий підозрюваний в причетності до теракту в Відні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

За даними видання, близько 10 ранку квартиру, в якій перебував підозрюваний, штурмували спецпідрозділи поліції. Разом з підозрюваним були затримані одна або дві жінки.

Також повідомляється, що йдеться про ісламіста, відомого поліції. Судячи з усього, він не чинив опору при арешті.

"Цей арешт показує, що Лінц також не захищений від небезпеки ісламістського тероризму", - сказав віцемер Лінца Маркус Хайн.

Раніше стало відомо, що теракт у Відні здійснив 20-річний Фейзулай Куйтім, раніше засуджений в Австрії за участь в діяльності терористичної організації.

Поліція вважає, що виконавцями терактів у Відні могли бути максимум чотири особи. Ще двох підозрюваних затримали у вівторок вранці в місті Санкт-Пельтен.

Нагадаємо, увечері 2 листопада в центрі Відня сталося кілька перестрілок, жертвами терактів стали чотири людини – дві жінки і двоє чоловіків. 17 осіб отримали поранення.

Правоохоронці застрелили зловмисника. З’ясувалося, що в нього був автомат і пояс смертника, який виявився муляжем. Також ЗМІ повідомили про албанське коріння нападника.