У Польщі скандальне рішення суду про аборти не набуло чинності попри дедлайн

У Польщі на тлі масових протестів не опублікували в офіційній пресі скандальне рішення Конституційного трибуналу з приводу абортів, хоча відповідно до закону це мало відбутися щонайпізніше 2 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Офіційна публікація рішення означала б, що воно набуло чинності і стало юридично обов'язковим актом.

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Наразі невідомо, коли рішення буде опубліковане і чи буде воно опубліковане взагалі.

Глава адміністрації канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик заявив, що публікація залежить від урядового центру законодавства. Він також визнав, що рішення Конституційного трибуналу повинні бути опубліковані.

Однак, за його словами, зараз йде обговорення президентських пропозицій "і добре б дати собі час для діалогу і вироблення нової позиції з цього питання в цій складній для всіх ситуації, що викликає багато емоцій", сказав він.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту.

Президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький з правлячої партії "Право і справедливість" закликав протестуючих у понеділок взяти участь в переговорах і не намагатися врегулювати розбіжності на вулиці через ризик поширення COVID-19.