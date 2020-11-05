Прем’єр Швеції самоізолювався через контакт з ймовірним хворим на коронавірус

Прем’єр Швеції Стефан Левен самоізолювався через контакт з ймовірним хворим на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Cтефан Левен 5 листопада повідомив, що йде на самоізоліяцію через те, що людина з його близького оточення контактувала з підтвердженим хворим на коронавірус.

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Він зазначив, що у контактної особи тест вже виявився негативним, проте лікар рекомендував йому та дружині самоізолюватися та здати тест.

"Я продовжую працювати дистанційно. Ми почуваємося добре і не маємо ніяких симптомів", - зазначив прем’єр.

Він також закликав людей дотримуватися рекомендацій органів охорони здоров’я, насамперед працювати дистанційно, якщо це можливо, та залишатися вдома за найменших симптомів.

У Швеції, як і всіх країнах Європи, також почала зростати кількість заражень. 30 жовтня показник вперше перевищив 4 тисячі випадків за добу.

У Стокгольмі тимчасово призупинили послугу тестування вдома через велику кількість запитів, але обіцяють відновити її найближчим часом.

Нагадаємо, в кінці жовтня Швеція оприлюднила жорсткіші карантинні рекомендації для ще трьох регіонів у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом, а 4 листопада обмежила до 8 осіб число людей, які можуть сидіти разом за столом у кафе та ресторанах.

Шведські рекомендації не є юридично зобов’язуючими - за порушення не передбачено штрафів, вони розраховані на особисту відповідальність людей.