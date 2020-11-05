Премьер Швеции самоизолировался из-за контакта с вероятно больным коронавирусом

Премьер Швеции Стефан Лёвен самоизолировался после контакта с человеком, контактировавшим с подтвержденным больным коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Стефан Левен 5 ноября сообщил, что идет на самоизолияцию из-за того, что человек из его близкого окружения контактировал с подтвержденным больным.

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Он отметил, что у контактного лица тест оказался отрицательным, однако врач рекомендовал ему и жене самоизолироваться и тоже сдать тест.

"Я продолжаю работать дистанционно. Мы чувствуем себя хорошо и не имеем никаких симптомов", - отметил премьер.

Он также призвал людей следовать рекомендациям органов здравоохранения, прежде всего работать дистанционно, если это возможно, и оставаться дома при малейших симптомах.

В Швеции, как и во всех странах Европы, также начало расти количество заражений. 30 октября показатель впервые превысил 4 тысячи случаев в сутки.

В Стокгольме временно приостановили услугу тестирования дома из-за большого количества запросов, но обещают восстановить ее в ближайшее время.

Напомним, в конце октября Швеция обнародовала более жесткие карантинные рекомендации для еще трех регионов в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, а 4 ноября ограничила до 8 человек число людей, которые могут сидеть вместе за столом в кафе и ресторанах.

Шведские рекомендации не являются юридически обязывающими - за нарушение не предусмотрено штрафов, они рассчитаны на личную ответственность людей.