Карантин в Париже: ресторанам запретили доставку и продажу "на вынос" с 10 вечера

В Париже с этой пятницы, 6 ноября, запретят ресторанам работать на доставку и продавать еду с собой после 22-00 - в рамках дополнительных мер для сдерживания эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в префектуре полиции.

Согласно распоряжению, с 6 ноября деятельность по доставке и продаже "на вынос" готовых блюд и напитков из ресторанов и баров с 22-00 до 6 утра будет запрещена.

Решение объяснили тем, что вокруг ресторанов и баров в вечернее и ночное время постоянно скапливаются курьеры и клиенты.

"Более того, когда осуществляется продажа с собой алкогольных напитков, особенно заведениями, которые работают ночью - это содействие ночным собранияем в публичном пространстве или дома, где никто не будет соблюдать меры безопасности", - добавляют в сообщении префектуры.

#COVID19 | De nouvelles mesures restrictives entrent en vigueur à #Paris à compter du 06 novembre. Un arrêté restreignant les activités de livraison et de vente à emporter a été pris par le préfet de Police.

👉 Consultez notre communiqué de presse pour plus de détails. pic.twitter.com/YpYeoUnjs8 — Préfecture de Police (@prefpolice) November 5, 2020

Мэр Парижа Анн Идальго ранее выступала за то, чтобы закрыть с этого времени только заведения, которые продают алкогольные напитки, но разрешить работать ресторанам.

Напомним, с прошлой пятницы, 30 октября, во Франции начал действовать жесткий карантин. Выходить из дома разрешено только по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, помочь близкому человеку, а также подышать воздухом.

Рестораны могут продавать блюда только с собой; магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости, должны быть закрыты. Закрытые собрания и публичные собрания запрещены.

В то же время, в отличие от весеннего локдауна, школы и детсады не закрыли.

3 ноября во Франции снова зарегистрировали более 52 000 новых заражений коронавирусом за сутки и самое высокое с конца апреля число умерших.

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