Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Италии за сутки почти полтысячи смертей, 34,5 тыс. зараженных коронавирусом

Наблюдатели ОБСЕ: заявления Трампа после выборов подрывают веру в демократию

В Польше второй день подряд рекорд заражений - более 27 000 случаев

Украинка победила на выборах в Палату представителей Конгресса США






Карантин в Париже: ресторанам запретили доставку и продажу "на вынос" с 10 вечера

Четверг, 5 ноября 2020, 19:14

В Париже с этой пятницы, 6 ноября, запретят ресторанам работать на доставку и продавать еду с собой после 22-00 - в рамках дополнительных мер для сдерживания эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в префектуре полиции.

Согласно распоряжению, с 6 ноября деятельность по доставке и продаже "на вынос" готовых блюд и напитков из ресторанов и баров с 22-00 до 6 утра будет запрещена.

Решение объяснили тем, что вокруг ресторанов и баров в вечернее и ночное время постоянно скапливаются курьеры и клиенты.

"Более того, когда осуществляется продажа с собой алкогольных напитков, особенно заведениями, которые работают ночью - это содействие ночным собранияем в публичном пространстве или дома, где никто не будет соблюдать меры безопасности", - добавляют в сообщении префектуры.

Мэр Парижа Анн Идальго ранее выступала за то, чтобы закрыть с этого времени только заведения, которые продают алкогольные напитки, но разрешить работать ресторанам.

Напомним, с прошлой пятницы, 30 октября, во Франции начал действовать жесткий карантин. Выходить из дома разрешено только по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, помочь близкому человеку, а также подышать воздухом.

Рестораны могут продавать блюда только с собой; магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости, должны быть закрыты. Закрытые собрания и публичные собрания запрещены.

В то же время, в отличие от весеннего локдауна, школы и детсады не закрыли.

3 ноября во Франции снова зарегистрировали более 52 000 новых заражений коронавирусом за сутки и самое высокое с конца апреля число умерших.

Читайте также: Запретная Франция: как Париж возобновляет строгие коронавирусные ограничения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Коронавирус Карантин
powered by lun.ua