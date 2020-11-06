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У Ліверпулі почали масове тестування населення на коронавірус

П'ятниця, 6 листопада 2020, 13:22

У британському Ліверпулі розпочали масове тестування населення на коронавірус - у рамках пілотного проєкту, який згодом хочуть розширити на всю Англію. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У всьому місті розгорнули пункти тестування, до організації залучена також армія. 

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Пілотне тестування є частиною амбітного урядового плану "Операція Муншот" - тестування на коронавірус усього населення за допомогою новітньої технології тестів (проби слини на тест-смужках), під час якого лиш за один день хочуть охоплювати 10 млн людей. 

Таке масове тестування дозволило б людям частково повернутися до нормального життя і ходити на роботу, вистави чи футбольні матчі, знаючи, що їхній результат негативний.  

Для тестування у Ліверпулі використають переважно тести американської компанії Innova Medical, що виготовляється у Китаї Biotime Biotechnology.

Водночас, пише The Guardian, поки що є запитання до точності цієї технології - невідомо, наскільки ймовірний хибнонегативний результат для безсимптомних хворих.  

Уряд Британії підписав з компанією Innova контракт на 138 млн фунтів стерлінгів.  

Нагадаємо, 4 листопада парламент Британії підтримав пропозицію уряду про новий локдаун для Англії на чотири тижні. На цей час доведеться припинити роботу ресторанам і пабам, спортзалам та магазинам, які не продають товари першої необхідності. 

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