В Ливерпуле начали массовое тестирование населения на коронавирус

В британском Ливерпуле начали массовое тестирование населения на коронавирус - в рамках пилотного проекта, который впоследствии хотят расширить на всю Англию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Во всем городе развернули пункты тестирования, к организации привлечена также армия.

Пилотное тестирование является частью амбициозного правительственного плана "Операция Муншот" - тестирование на коронавирус всего населения с помощью новейшей технологии тестов (пробы слюны на тест-полосках), во время которого лишь за один день хотят охватывать 10 млн человек.

Такое массовое тестирование позволило бы людям частично вернуться к нормальной жизни и ходить на работу, спектакли или футбольные матчи, зная, что их результат отрицательный.

Для тестирования в Ливерпуле используют преимущественно тесты американской компании Innova Medical, которые производит в Китае Biotime Biotechnology.

В то же время, пишет The Guardian, пока есть вопросы к точности этой технологии - неизвестно, насколько вероятен ложноотрицательный результат для бессимптомных больных.

Правительство Великобритании подписало с компанией Innova контракт на 138 млн фунтов стерлингов.

Напомним, 4 ноября британский парламент поддержал предложение правительства о новом локдауне для Англии на четыре недели. В настоящее время необходимо прекратить работу ресторанам и пабам, спортзалам и магазинам, которые не продают товары первой необходимости.