В Дании коронавирус, мутировавший у норок, обнаружили у 214 человек

Государственный институт Дании, занимающийся инфекционными заболеваниями, заявил об обнаружении коронавируса, который мутировал у норок, у 214 человек.

Об этом институт сообщил 5 ноября на своем сайте, пишет "Европейская правда".

Как сказано в сообщении, варианты мутировавшего вируса были обнаружены с июня до середины октября у 214 человек из 5102 образцов. В этот период вспышка SARS-CoV-2 произошла среди норок.

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Однако штамм мутировавшего коронавируса, который заставил Данию уничтожить всех норок, пока обнаружено только у 12 человек на пяти норковых фермах.

Дания, крупнейший в мире экспортер меха норки, ранее объявила о забое всех норок в стране - от 15 до 17 млн особей на 1080 фермах - после обнаружения мутации, которая может передаваться человеку.

Дания также изолировала северный регион из-за мутированной версии коронавируса. Копенгаген предупредил, что мутация может поставить под угрозу эффективность любой будущей вакцины.

Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, что изучает биобезопасность в других странах, где есть норковые фермы, после того как Дания приказала провести общенациональное уничтожение этих животных.

Нидерланды, которые также является крупным производителем норкового меха, в конце лета решили в марте 2021 года прекратить работу всех норковых ферм, чтобы предотвратить очередные вспышки.