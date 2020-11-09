Мутований штам коронавірусу, який виявили у норок в Данії, зустрічали і в Нідерландах

Мутований штам коронавірусу, який виявили у норок на данських хутрових фермах, раніше був і в норок у Нідерландах, але не передався до людей.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це повідомив нідерландський ветеринарний експерт, професор Вім ван дер Пель з Вагенінгенського університету на основі аналізу даних про мутований штам, які данські вчені виклали у відкритий доступ для колег з інших країн.

За словами професора, вірус із дуже схожою мутацією раніше виявили на одній з хутрових ферм у Нідерландах. Тоді вірус не передався людям, а всіх норок на фермі знищили.

Данія, найбільший у світі експортер хутра норки, раніше оголосила про забій усіх норок в країні - від 15 до 17 мільйонів особин на 1080 фермах - після виявлення мутації, яка може передаватися людині.

Мутований штам вірусу виявили у щонайменш 214 людей. Після цього влада встановила посилені обмеження для регіону на півночі країни, де розташовані більшість норкових ферм.

Випадки зараження норок коронавірусом, окрім Данії та Нідерландів, були також в Іспанії, Італії, США та Швеції.

У Швеції повідомили, що поки не виявляли на постраждалих фермах мутованого штаму, який виявили у данських норок.

Нідерланди, які також є великим виробником норкового хутра, наприкінці літа вирішили до березня 2021 року припинити роботу усіх норкових ферм, щоб запобігти черговим спалахам.





