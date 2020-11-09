Мутированный штамм коронавируса, обнаруженный у норок в Дании, встречали и в Нидерландах

Мутированный штамм коронавируса, который обнаружили у норок на датских пушных фермах, ранее был и у норок в Нидерландах, но не передался людям.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом сообщил нидерландский ветеринарный эксперт, профессор Вим ван дер Пель из Вагенингенского университета на основе анализа данных о мутированном штамме, которые датские ученые выложили в открытый доступ для коллег из других стран.

По словам профессора, вирус с очень похожей мутацией ранее обнаружили на одной из пушных ферм в Нидерландах. Тогда вирус не передался людям, а всех норок на ферме уничтожили.

Дания, крупнейший в мире экспортер меха норки, ранее объявила о забое всех норок в стране - от 15 до 17 млн особей на 1080 фермах - после обнаружения мутации, которая может передаваться человеку.

Мутированный штамм вируса обнаружили как минимум у 214 человек. После этого власти установили усиленные ограничения для региона на севере страны, где расположены большинство норковых ферм.

Случаи заражения норок коронавирусом, кроме Дании и Нидерландов, были также в Испании, Италии, США и Швеции.

В Швеции сообщили, что пока не обнаруживали на пострадавших фермах мутированный штамм, который обнаружили у датских норок.

Нидерланды, которые также являются крупным производителем норкового меха, в конце лета приняли решение в марте 2021 года прекратить работу всех норковых ферм, чтобы предотвратить очередные вспышки.