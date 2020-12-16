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В Іспанії допускають жорсткіші обмеження на Різдво, якщо ситуація не покращиться

Середа, 16 грудня 2020, 10:48

Прем’єр Іспанії Педро Санчес вже не виключає посилення карантинних обмежень на Різдво, якщо найближчими днями ситуація з коронавірусом продовжить погіршуватися. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

"Ми спостерігаємо тривожне зростання кількості заражень. Ми не можемо допустити третьої хвилі епідемії", - заявив він під час виступу у Конгресі. 

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Він зазначив, що попереду "важкі, вирішальні місяці", та закликав людей до обережності. 

"Давайте відсвяткуємо Різдво у себе вдома, давайте виходити поодинці і за найнеобхіднішим, скоротимо контакти. Від того, яким буде це Різдво, залежить, чи зможемо ми уникнути третьої хвилі", - додав Педро Санчес. 

Прем’єр зазначив, що уряд готує країну до початку кампанії вакцинації  - щойно вакцина стане доступною.

Як раніше повідомили у МОЗ, Іспанія сподівається почати вакцинацію населення вже з 4 січня, якщо Європейське медичне агентство затвердить вакцину від коронавірусу, що очікувано станеться 29 грудня.

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