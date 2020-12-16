В Испании допускают более строгие ограничения на Рождество, если ситуация не улучшится

Премьер Испании Педро Санчес уже не исключает усиления карантинных ограничений на Рождество, если в ближайшие дни ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"Мы наблюдаем тревожный рост количества заражений. Мы не можем допустить третьей волны эпидемии", - заявил он во время выступления в Конгрессе.

Он отметил, что впереди "тяжелые, решающие месяцы", и призвал людей к осторожности.

"Давайте отпразднуем Рождество у себя дома, давайте выходить в одиночку и по необходимости, сократим контакты. От того, каким будет это Рождество, зависит, сможем ли мы избежать третьей волны ", - добавил Педро Санчес.

Премьер отметил, что правительство готовит страну к началу кампании вакцинации - как только вакцина станет доступной.

Как ранее сообщили в Минздраве, Испания надеется начать вакцинацию населения уже с 4 января, если Европейское медицинское агентство утвердит вакцину от коронавируса, что ожидаемо произойдет 29 декабря.

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