В Испании допускают более строгие ограничения на Рождество, если ситуация не улучшится
Премьер Испании Педро Санчес уже не исключает усиления карантинных ограничений на Рождество, если в ближайшие дни ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
"Мы наблюдаем тревожный рост количества заражений. Мы не можем допустить третьей волны эпидемии", - заявил он во время выступления в Конгрессе.
Он отметил, что впереди "тяжелые, решающие месяцы", и призвал людей к осторожности.
"Давайте отпразднуем Рождество у себя дома, давайте выходить в одиночку и по необходимости, сократим контакты. От того, каким будет это Рождество, зависит, сможем ли мы избежать третьей волны ", - добавил Педро Санчес.
Премьер отметил, что правительство готовит страну к началу кампании вакцинации - как только вакцина станет доступной.
Как ранее сообщили в Минздраве, Испания надеется начать вакцинацию населения уже с 4 января, если Европейское медицинское агентство утвердит вакцину от коронавируса, что ожидаемо произойдет 29 декабря.
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