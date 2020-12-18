Германия бьет новые рекорды заражений, сохраняется высокая смертность

В Германии через два дня после введения жесткого локдауна зафиксировали рекордное число заражений - 33 777 случаев за сутки.

Таковы данные Института вирусологии имени Роберта Коха в пятницу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Количество смертей составило 813, что является вторым самым высоким показателем с момента начала эпидемии. В среду, 16 декабря, институт сообщил о рекордных 952 зарегистрированных смертях.

В прошлую пятницу, 11 декабря, было достигнуто наибольшее количество новых случаев инфекции - 29 875. Количество погибших составило 598.

Число ежедневных смертей в последнее время растет, что ожидалось после резкого увеличения новых заражений. Общее количество людей, умерших с подтвержденной инфекцией Sars-CoV-2 или от осложнений после вируса, по состоянию на пятницу выросло до 24 938 человек.

Семидневный уровень заболеваемости, который имеет решающее значение для оценки ситуации, вырос в пятницу и достиг максимума - 184,8 (новых случая заражения за последние семь дней на 100 000 жителей). В четверг это число составляло 179,2.

С 16 декабря в Германии начал действовать жесткий локдаун. В стране будут работать, кроме продуктовых магазинов, только аптеки, галантереи, АЗС, банки, сберкассы и почтовые отделения.

Несмотря на вакцинацию, которая начнется после Рождества, в Германии ожидают восстановления "нормальной жизни" не раньше лета.