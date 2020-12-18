Додон подписал законы, возвращающие статус русскому языку и российские телепрограммы
Действующий президент Молдовы подписал ряд скандальных законов, в частности, о возвращении статуса русскому языку и снятии запрета на ретрансляцию российских новостей и о лишении президента контроля над спецслужбой.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Законы были приняты парламентом 16 декабря. Объявляя о подписании, Игорь Додон назвал их "законами, которых ожидали граждане".
Среди подписанных законопроектов - закон, который возвращает русскому языку статус языка межнационального общения и позволяет использовать его в общении с государственными органами и социальными учреждениями.
Это также закон об отмене запрета на ретрансляцию в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ.
Другие подписанные законы - об отмене "закона о миллиарде" (относительно превращения в госдолг кредита, который Нацбанк в 2014-2015 году предоставил трем банкам, из которых впоследствии были украдены 1 млрд долларов), об особом правовом статусе Гагаузии и снижении пенсионного возраста для женщин до 57 лет и для мужчин - до 62 лет.
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