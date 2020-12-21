Шесть оппозиционных партий Венгрии совместно пойдут на выборы, чтобы победить Орбана

Шесть венгерских оппозиционных партий объявили, что вместе примут участие в парламентских выборах 2022 года, чтобы победить правящую партию премьер-министра Виктора Орбана "Фидес".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Оппозиционные партии, которые включают левую Демократическую коалицию, правую "Йоббик" и либеральный Momentum, объединятся вокруг одного кандидата на пост премьер-министра, будут участвовать в объединенном избирательном списке и координировать свои действия в каждом из 106 избирательных округов страны.

Депутат Европарламента Клара Добрев, член Демократической коалиции, которая является вице-президентом Европейского парламента, назвала соглашение "историческим моментом в политике".

Целью оппозиционного альянса является создание "независимой, пригодной для жизни и гордой Венгрии", написали партии в совместном заявлении, добавив, что каждая оппозиционная партия обязалась не выдвигать кандидатов, которые участвовали в коррупционных действиях или сотрудничали с "Фидес".

Лидеры шести партий также пообещали "положить конец тому, чтобы власти настраивали венгров друг против друга".

Последние социологические опросы показывают, что поддержка оппозиции Венгрии превысила поддержку "Фидес" на фоне экономического влияния эпидемии коронавируса.

Орбан долгое время сдерживал своих оппонентов методами, которые Европейский Союз считает все более несовместимыми с демократическими нормами блока.

Однако на прошлогодних местных выборах венгерская оппозиция впервые объединилась, чтобы противостоять Орбану. В итоге партия "Фидес" проиграла выборы мэра в Будапеште.