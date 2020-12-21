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15 країн заборонили авіарейси з Британії через новий штам коронавірусу






Данське агентство вважає, що мандрівники з Британії не становлять небезпеки, якщо ізолюються

Понеділок, 21 грудня 2020, 09:59

Данський науково-дослідний інститут (Statens Serum Institut) вважає, що мандрівники з Британії не становлять загрози для громадського здоров’я, якщо після прибуття самоізолюються та здадуть тест.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

За оцінками фахівців інституту, новий штам коронавірусу, про який заявила Британія, ймовірно циркулює вже у багатьох країнах, але його ще не виявили. У самій Данії відомо про 10 хворих з новим штамом.

Висновок з’явився після того, як уряд країни вирішив щонайменш на 48 годин заборонити приймати рейси з Британії.

Літаки з Британії більше не зможуть приземлятися у Данії вже з 10 ранку 21 грудня.

Також уряд скликає екстрену нараду для обговорення ситуації після того, як стало відомо про новий штам.

Нагадаємо, прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для частини Англії і скасування обіцяних послаблень на Різдво у зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший, ніж звичайний. 

На цей час вже 15 країн тимчасово заборонили рейси з Британії, побоюючись поширення нового штаму вірусу.

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