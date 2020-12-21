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15 стран запретили авиарейсы из Британии из-за нового штамма коронавируса






Датское агентство считает, что путешественники из Британии не представляют опасности, если изолируются

Понедельник, 21 декабря 2020, 09:59

Датский научно-исследовательский институт (Statens Serum Institut) считает, что путешественники из Британии не представляют угрозы для общественного здоровья, если по прибытии изолируются и сдадут тест.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

По оценкам специалистов института, новый штамм коронавируса, о котором заявила Великобритания, вероятно, циркулирует уже во многих странах, но его еще не обнаружили. В самой Дании известно о 10 больных с новым штаммом.

Выводы появились после того, как правительство страны решило минимум на 48 часов запретить принимать рейсы из Британии.

Самолеты из Британии больше не смогут приземляться в Дании уже с 10 утра 21 декабря.

Также правительство созывает экстренное совещание для обсуждения ситуации после того, как стало известно о новом штамме.

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для части Англии и отмене обещанных послаблений на Рождество в связи с выявлением нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее обычного.

В настоящее время уже 15 стран временно запретили рейсы из Британии, опасаясь распространения нового штамма вируса.

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