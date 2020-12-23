Литва готує посилення обмежень на тлі нового коронавірусного рекорду

Уряд Литви може додатково посилити обмеження для протидії поширенню коронавірусу, тим часом як приріст заражень в країні знову встановив рекорд.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

За останні 24 години в Литві підтвердили зараження у 3737 осіб, що є новим рекордом з початку епідемії. До цього найвищим був показник, зареєстрований рівно тиждень тому - 3418 заражень за добу.

Померли за добу 50 осіб. Це другий найвищий показник за увесь час епідемії.

Для протидії епідемії уряд Литви готується запровадити додаткові обмеження. Відповідний проєкт МОЗ мають розглянути протягом дня.

Зокрема, пропонується заборонити пересуватися навіть у приватних авто у кількості більше двох осіб, у тому числі, якщо йдеться про членів однієї родини. Також не можна буде ходити по вулиці групами більше 2 людей.

Дозволену кількість присутніх на похоронах, за винятком найближчих родичів померлого та персоналу компаній ритуальних послуг, знизили до 10.

Також можуть повністю перевести на дистанційне навчання курси для дорослих (зараз деякі практичні заняття дозволені) - крім льотчиків та моряків.

Нагадаємо, з 16 грудня у Литві почав діяти локдаун. На додачу до закриття більшості закладів, до 3 січня литовцям заборонено виїздити за межі свого муніципалітету - окрім деяких винятків.

Для контролю за дотриманням заборони на дорогах країни встановили 250 блокпостів. За перші вихідні з новими правилами поліція завернула понад 10 тисяч водіїв.

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