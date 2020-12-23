Литва готовит ужесточение ограничений на фоне нового коронавирусного рекорда

Правительство Литвы может дополнительно усилить ограничения для противодействия распространению коронавируса, тогда как прирост заражений в стране вновь установил рекорд.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

За последние 24 часа в Литве подтвердили заражение у 3737 человек, что является новым рекордом с начала эпидемии. До этого высоким был показатель, зарегистрированный ровно неделю назад - 3418 заражений в сутки.

Умерли за сутки 50 человек. Это второй самый высокий показатель за все время эпидемии.

Для противодействия эпидемии правительство Литвы готовится ввести дополнительные ограничения. Соответствующий проект Минздрава должны рассмотреть в течение дня.

В частности, предлагается запретить передвигаться даже на частных авто в количестве более двух человек, в том числе, если речь идет о членах одной семьи. Также нельзя будет ходить по улице группами более двух человек.

Разрешенное количество присутствующих на похоронах, за исключением ближайших родственников умершего и персонала компаний ритуальных услуг, снизили до 10.

Также могут полностью перевести на дистанционное обучение курсы для взрослых (сейчас некоторые практические занятия разрешены) - кроме летчиков и моряков.

Напомним, с 16 декабря в Литве начал действовать локдаун. В дополнение к закрытию большинства заведений, до 3 января литовцам запрещено выезжать за пределы своего муниципалитета - кроме некоторых исключений.

Для контроля за соблюдением запрета на дорогах страны установили 250 блокпостов. За первые выходные новым правилам полиция завернула более 10 000 водителей.

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