Германия надеется на вакцину для всех граждан к лету

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан ожидает, что к лету он сможет предложить всем гражданам Германии прививаться от коронавируса - при условии, что вакцины, которые находятся на завершающей стадии исследований, будут одобрены.

Об этом Шпан заявил в среду телеканала ARD, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Шпан ожидает, что до конца марта Германия получит от 11 до 12 млн доз вакцины. До конца этого года федеральное правительство планирует поставить 1,3 миллиона доз вакцины Pfizer/Biontech в федеральные земли.

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"Эти дозы будут иметь большое значение для многих медицинских учреждений", - сказал Шпан.

Министр обратился к населению с призывом по возможности избегать контактов, поскольку ситуация в учреждениях здравоохранения остается напряженной.

"Сейчас они перегружены. Очень стрессовая ситуация. Многие уже говорят о том, как праздновать Рождество. Медицинские работники особо праздновать не будут. Придется работать", - сказал министр.

В Германии в среду во второй раз за время эпидемии суточное количество умерших от коронавируса пациентов превысило 900.

Декабрь стал самым смертоносным месяцем за время эпидемии в Германии - в течение первых трех недель в стране было зарегистрировано более 10 000 смертей.