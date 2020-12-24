Президент Німеччини напередодні Різдва заявив про "світло в кінці тунелю" епідемії

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив у різдвяному зверненні, що пандемія затьмарила свята в країні, але є "всі підстави для впевненості", що життя скоро налагодиться.

Звернення до нації транслюватиметься на Різдво, але агентство DPA вже отримало його копію, повідомляє "Європейська правда".

"Нам ще належить пройти довгий і навіть важкий шлях. Але ми бачимо, як довгождане світло в кінці тунелю стає яскравішим. Ми наближаємося до виходу з кризи, крок за кроком", - сказав Штайнмаєр, маючи на увазі початок кампанії з вакцинації в Німеччині в неділю.

Читайте також Німеччина сподівається на вакцину для всіх громадян до літа

Штайнмаєр згадав про соціальні та особисті втрати, яких зазнало суспільство у зв’язку з коронавірусною кризою.

"Крихітний вірус захопив наше життя і наше мислення, зірвав плани і зруйнував мрії. Пандемія нагадала нам, наскільки вразливі ми, люди, наскільки крихкими є те, що ми називаємо нашим "нормальним життям", - сказав Штайнмаєр.

Він скористався можливістю, щоб згадати про явну меншість німців, які організували мітинги проти коронавірусних обмежень і просували безпідставні теорії змови про походження епідемії.

Штайнмаєр сказав, що люди, які заперечують небезпеку вірусу, часто привертали до себе багато уваги, "але розумні складають переважну більшість".

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан очікує, що до літа він зможе запропонувати всім громадянам Німеччини вакцинуватись від коронавірусу - за умови, що вакцини, які перебувають на завершальній стадії досліджень, будуть схвалені.

Грудень став найбільш смертоносним місяцем за час епідемії в Німеччині - протягом перших трьох тижнів в країні було зареєстровано понад 10 тисяч смертей.