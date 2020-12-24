Президент Германии накануне Рождества заявил о "свете в конце тоннеля" эпидемии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в рождественском обращении, что пандемия затмила праздники в стране, но есть "все основания для уверенности", что жизнь скоро наладится.

Обращение к нации будет транслироваться на Рождество, но агентство DPA уже получило его копию, сообщает "Европейская правда".

"Нам еще предстоит пройти долгий и даже трудный путь. Но мы видим, как долгожданный свет в конце туннеля становится ярче. Мы приближаемся к выходу из кризиса, шаг за шагом", - сказал Штайнмайер, имея в виду начало кампании по вакцинации в Германии в воскресенье.

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Штайнмайер вспомнил о социальных и личных потерях, которые понесло общество в связи с коронавирусным кризисом.

"Крошечный вирус захватил нашу жизнь и наше мышление, сорвал планы и разрушил мечты. Пандемия напомнила нам, насколько уязвимы мы, люди, насколько хрупким является то, что мы называем нашей "нормальной жизнью", - сказал Штайнмайер.

Он воспользовался возможностью, чтобы вспомнить о явном меньшинство немцев, которые организовали митинги против коронавирусных ограничений и продвигали безосновательные теории заговора о происхождении эпидемии.

Штайнмайер сказал, что люди, которые отрицают опасность вируса, часто привлекали к себе много внимания, "но разумные составляют подавляющее большинство".

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан ожидает, что к лету он сможет предложить всем гражданам Германии прививаться от коронавируса - при условии, что вакцины, которые находятся на завершающей стадии исследований, будут одобрены.

Декабрь стал самым смертоносным месяцем за время эпидемии в Германии - в течение первых трех недель в стране было зарегистрировано более 10 тысяч смертей.