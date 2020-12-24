На сайті президента Молдови розділ "молдовською" замінили на "румунською"

На офіційному сайті президента Молдови за кілька годин після інавгурації Маї Санду позначку розділу "молдовською мовою" змінили на "румунською".

Як пише "Європейська правда", на це звернули увагу журналісти молдовського TV8.

Така зміна відображає принципово іншу позицію Маї Санду, порівняно з Ігорем Додоном, який наполягав, що молдовська мова є окремою від румунської.

Фактично йдеться про одну мову, адже навіть предмет, який викладають у школах у Молдові, має назву "румунська мова". Втім, питання назви мови є предметом суперечок у суспільстві. Так, Конституція Молдови (ухвалена у 1994 році) називає державною мовою країни "молдовську". Однак у декларації про незалежність Молдови, державною мовою названа румунська.

У 2017 році Конституційний суд Молдови дав позитивну оцінку щодо ініціативи депутатів замінити назву державної мови у Конституції з молдовської на румунську.

Судді вважають, що в Основному законі державною мовою повинна вказуватися румунська – так само, як вказано у Декларації про незалежність країни.

Тепер вже експрезидент Молдови Ігор Додон заявляв, що вважає незаконними спроби легалізувати статус румунської мови, і пропонував провести референдум щодо цього питання.

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