На сайте президента Молдовы раздел "на молдавском языке" заменили на "румынский"

На официальном сайте президента Молдовы через несколько часов после инаугурации Майи Санду отметку раздела "на молдавском языке" заменили на "румынский".

Как пишет "Европейская правда", на это обратили внимание журналисты молдавского TV8.

Такое изменение отражает принципиально иную позицию Майи Санду по сравнению с Игорем Додоном, который настаивал, что молдавский язык является отдельным от румынского.

Фактически речь идет об одном и том же языке, ведь даже предмет, который преподают в школах в Молдове, называется "румынский язык". Впрочем, вопрос названия языка является предметом споров в обществе. Так, Конституция Молдовы (принята в 1994 году) называет государственным языком страны "молдавский". Однако в декларации о независимости Молдовы государственным языком назван румынский.

В 2017 году Конституционный суд Молдовы дал положительную оценку инициативе депутатов заменить название государственного языка в Конституции с молдавского на румынский.

Судьи считают, что в Основном законе государственным языком должен указываться румынский - так же, как указано в Декларации о независимости страны.

Теперь уже экс-президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что считает незаконными попытки легализовать статус румынского языка, и предлагал провести референдум по этому вопросу.

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