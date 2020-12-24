У Німеччині зафіксували перший випадок мутованого коронавірусу

Перший випадок зараження новим штамом коронавірусу, виявленого раніше в Британії, зареєстрували в Німеччині.

Про це повідомило німецьке видання Bild, пише "Європейська правда".

Мутований коронавірус виявили ​​у жінки в Баден-Вюртемберзі. Це перший відомий випадок в Німеччині, сказав представник міністерства охорони здоров'я землі Баден-Вюртемберг.

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Жінка прилетіла в Баден-Вюртемберг з Великої Британії через аеропорт Франкфурта-на-Майні 20 грудня. Вона перебуває у домашній ізоляції.

Жінка здала тест, який виявився позитивним, в аеропорту. Її забрали з аеропорту родичі машиною, відтоді вона перебувала вдома. У неї виявили трьох близьких контактних осіб, вони також перебувають на карантині.

Раніше повідомлялося, що уряд Британії вирішив поширити максимальний рівень карантинних обмежень на більшу кількість районів Англії, де виявили новий штам коронавірусу.

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