В Германии зафиксировали первый случай мутировавшего коронавируса

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, обнаруженного ранее в Великобритании, зарегистрировали в Германии.

Об этом сообщило немецкое издание Bild, пишет "Европейская правда".

Мутировавший коронавирус обнаружили у женщины в Баден-Вюртемберге. Это первый известный случай в Германии, сказал представитель министерства здравоохранения земли Баден-Вюртемберг.

Женщина прилетела в Баден-Вюртемберг из Великобритании через аэропорт Франкфурта-на-Майне 20 декабря. Она находится в домашней изоляции.

Женщина сдала тест, который оказался положительным, в аэропорту. Ее забрали из аэропорта родственники на машине, с тех пор она находилась дома. У нее обнаружили трех близких контактных лиц, они также находятся на карантине.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании решило распространить максимальный уровень карантина на большее количество районов Англии, где обнаружили новый штамм коронавируса.

Читайте также: Новая угроза или лишняя паника: как мутировавший COVID из Британии напугал правительства по всему миру