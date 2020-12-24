Послам ЄС доведеться працювати на Різдво через Brexit

Посли Європейського Союзу зустрінуться у п’ятницю, 25 грудня, в день Різдва, щоб приступити до розгляду торгової угоди після Brexit, про яку в четвер домовились ЄС і Британія.

Про це повідомив речник німецького головування у Раді ЄС Себастіан Фішер, пише "Європейська правда".

"Після оголошення Урсули фон дер Ляєн та Бориса Джонсона німецьке головування в Раді ЄС тільки що скликало COREPER (зустріч послів ЄС - Ред.) на завтра о 10:30. Посли ЄС почнуть переглядати угоду між ЄС і Великою Британією", - написав він у Twitter.

За його словами, головний перемовник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє проведе брифінг про підсумки переговорів між ЄС і Великою Британією.

Британія уклала торгову угоду з Європейським Союзом в четвер, всього за сім днів до того, як вона вийде з одного з найбільших торгових блоків світу.

Британія вийшла з ЄС рік тому, але до 31 грудня залишалася в єдиному ринку ЄС, а також на неї поширювалися інші європейські правила.

Пізня домовленість щодо угоди означає, що парламентська ратифікація до кінця року неможлива, і тому йдеться про "тимчасове застосування" угоди з 1 січня.

Британська Палата громад, швидше за все, проведе екстрене засідання наступного тижня, а Європарламент голосуватиме за текст вже у січні.