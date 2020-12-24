Послам ЕС придется работать на Рождество из-за Brexit

Послы Европейского Союза встретятся в пятницу, 25 декабря, в день Рождества, чтобы приступить к рассмотрению торгового соглашения после Brexit, о котором в четверг договорились ЕС и Великобритания.

Об этом сообщил представитель немецкого председательства в Совете ЕС Себастьян Фишер, пишет "Европейская правда".

"После объявления Урсулы фон дер Ляен и Бориса Джонсона немецкое председательство в Совете ЕС только что созвало COREPER (встреча послов ЕС - Ред.) на завтра в 10:30. Послы ЕС начнут пересматривать соглашение между ЕС и Великобританией", - написал он в Twitter.

По его словам, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье проведет брифинг об итогах переговоров между ЕС и Великобританией.

Британия заключила торговое соглашение с Европейским Союзом в четверг, всего за семь дней до того, как она выйдет с одного из крупнейших торговых блоков мира.

Великобритания вышла из ЕС год назад, но до 31 декабря оставалась в едином рынке ЕС, а также на нее распространялись другие европейские правила.

Поздняя договоренность по соглашению означает, что парламентская ратификация до конца года невозможна, и поэтому речь идет о "временном применении" соглашения с 1 января.

Британская Палата общин, скорее всего, проведет экстренное заседание на следующей неделе, а Европарламент будет голосовать за текст уже в январе.