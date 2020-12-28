Сотни британцев сбежали из карантина на горнолыжном курорте в Швейцарии

Сотни британских гостей, помещенных на карантин из-за нового, более заразного штамма коронавируса, сбежали со швейцарского горнолыжного курорта Вербье.

Об этом в воскресенье сообщили местные власти, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Вербье - альпийская деревня, расположенная в муниципалитете Багнес в кантоне Вале. Она является популярным местом для катания на лыжах среди британских туристов.

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20 декабря Швейцария заблокировала все рейсы из Британии и ЮАР в связи с новыми вариантами коронавируса, выявленными в этих странах.

На следующий день власти Швейцарии распорядились, чтобы всех людей, прибывших после 14 декабря из Британии, поместили на карантин задним числом на 10 дней с даты прибытия.

Как рассказал представитель муниципалитета Багнес Жан-Марк Сандос, швейцарские власти идентифицировали 420 гостей из Соединенного Королевства, которые были помещены на карантин перед Рождеством.

По его словам, около 50 человек сбежали сразу же. Из 370 других людей меньше дюжины остались на месте. Некоторые британские гости со временем появились в соседней Франции.

"Многие пробыли на карантине день, прежде чем незамеченными отправиться в путь под укрытием ночи", - сказал он.

По сообщениям местных СМИ, отельеры начали подозревать "тайный отъезд", потому что звонки в карантинные помещения "неоднократно оставались без ответа". До еды, оставленной под номерами, никто не прикасался.

"Это была худшая неделя, которую когда-либо переживала наша община", - сказал Сандос газете Sonntags Zeitung, назвав произошедшее "беспрецедентной ситуацией". Он сказал, что Багнес чувствовал себя брошенным как федеральным, так и региональным правительством.