Посли ЄС затвердили тимчасове застосування торгової угоди з Британією

Комітет постійних представників країн ЄС у понеділок затвердив тимчасове застосування угоди про майбутні відносини ЄС та Британії.

Про це у Twitter повідомив речник німецького головування у Раді ЄС Себастіан Фішер, пише "Європейська правда".

"Зелене світло" для угоди після Brexit: посли ЄС одноголосно схвалили тимчасове застосування Угоди про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією з 1 січня 2021 року", - заявив він.

Читайте також Посли ЄС зібрались на Різдво обговорити домовленості про Brexit

За його словами, наступним кроком стане остаточне прийняття рішення про тимчасове застосування угоди за письмовою процедурою. Воно очікується о 15:00 у вівторок.

Британія уклала торгову угоду з Європейським Союзом в четвер 24 грудня, всього за сім днів до того, як вона вийде з одного з найбільших торгових блоків світу.

Британія вийшла з ЄС рік тому, але до 31 грудня залишалася в єдиному ринку ЄС, а також на неї поширювалися інші європейські правила.

Пізня домовленість щодо угоди означає, що парламентська ратифікація до кінця року неможлива, і тому йдеться про "тимчасове застосування" угоди з 1 січня.

Читайте детальніше: Brexit на Різдво: як Британія та ЄС домовилися уникнути "жорсткого" розлучення