Послы ЕС утвердили временное применение торгового соглашения с Британией

Комитет постоянных представителей стран ЕС в понедельник утвердил временное применение соглашения о будущих отношениях ЕС и Великобритании.

Об этом в Twitter сообщил представитель немецкого председательства в Совете ЕС Себастьян Фишер, пишет "Европейская правда".

"Зеленый свет" для соглашения после Brexit: послы ЕС единогласно одобрили временное применение Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией с 1 января 2021 года", - заявил он.

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По его словам, следующим шагом станет окончательное принятие решения о временном применении соглашения по письменной процедуре. Оно ожидается в 15:00 во вторник.

Великобритания заключила торговое соглашение с Европейским Союзом в четверг 24 декабря, всего за семь дней до того, как она выйдет из одного из крупнейших торговых блоков мира.

Британия вышла из ЕС год назад, но до 31 декабря оставалась в едином рынке ЕС, а также на нее распространялись другие европейские правила.

Поздняя договоренность по соглашению означает, что парламентская ратификация до конца года невозможна, и поэтому речь идет о "временном применении" соглашения с 1 января.

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