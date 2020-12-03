Чехия отменила комендантский час и открыла рестораны

В четверг, 3 декабря, в Чехии, которая этой осенью сильно пострадала от второй волны коронавируса, благодаря улучшению эпидемиологической ситуации ослабили карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Жесткий "локдаун" в стране действовал с 22 октября. Отныне же в Чехии начали действовать карантинные послабления.

В частности, отменен комендантский час в ночное время.

Открылись непродуктовые магазины, где допускается пребывание одного покупателя на 15 кв.м.

Снова заработали рестораны, хотя и с ограничениями. За столом могут находиться 4 человека. Общая вместимость сокращена на 50%. Обслуживание клиентов разрешено до 22.00.

Магазины могут быть открыты также и в выходные дни, рабочее время регулируется самостоятельно.

В помещениях разрешены собрания до 10 человек, на улице - до 50 человек.

Отелям разрешили работать без ограничений.

Как сообщалось, премьер Чехии хочет продолжить "коронавирусное" чрезвычайное положение до середины января.