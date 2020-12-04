ЄС підтверджує ймовірність сакцій проти Туреччини за її агресивну поведінку
Євросоюз готовий розглянути санкції проти Анкари через її агресивні заяви та "односторонні кроки", рішення може бути прийняте на саміті лідерів ЄС 10 грудня.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це сказав голова Європейської ради Шарль Мішель.
"У жовтні ми "простягнули руку" Туреччині, але оцінюємо результат негативно, оскільки і далі відбуваються односторонні дії та недружня риторика. Це питання обговорюватиметься під час євросаміту 10 грудня і ми готові вжити заходи, які є у нашому розпорядженні", - зазначив він на пресконференції.
Нагадаємо, лідери ЄС домовилися на початку жовтня, що вони вживатимуть "відповідні" заходи проти Туреччини на своїй грудневій зустрічі, якщо Анкара не "припинить незаконну діяльність щодо Греції і Кіпру", зокрема - розвідку газу у водах, які і Греція, і Туреччина вважають своїми.
Відтоді напруга не знизилася - через продовження роботи турецьких суден у спірних водах, образи президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на адресу свого французького колеги Еммануеля Макрона на тлі спроб Франції протидіяти терористичним загрозам з боку радикальних ісламістів, скандальний візит Ердогана на Північний Кіпр, а також роль Туреччини у конфлікті в Карабаху.
Наприкінці листопада Європарламент схвалив резолюцію, у якій закликає запровадити жорсткі санкції проти Анкари.
Попри зростання напруги, в Анкарі заявили, що ще розглядають перспективу членства в ЄС і Євросоюз мав би бути зацікавленим у цьому.