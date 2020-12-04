ЕС подтверждает вероятность санкций против Турции за ее агрессивное поведение

Евросоюз готов рассмотреть на декабрьском саммите санкции против Анкары из-за ее агрессивных заявлений и "односторонних шагов".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом сказал глава Европейского совета Шарль Мишель.

"В октябре мы "протянули руку" Турции, но оцениваем результат отрицательно, поскольку и дальше происходят односторонние действия и недружественная риторика. Этот вопрос будет обсуждаться во время евросаммита 10 декабря, и мы готовы принять меры, которые есть в нашем распоряжении", - отметил он на пресс конференции.

Напомним, лидеры ЕС договорились в начале октября, что они примут "соответствующие" меры против Турции на своей декабрьской встрече, если Анкара не "прекратит незаконную деятельность в отношении Греции и Кипра", в частности - разведку газа в водах, которые и Греция, и Турция считают своими.

С тех пор напряжение не снизилось - из-за продолжения работы турецких судов в спорных водах, оскорблений со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес своего французского коллеги Эммануэля Макрона на фоне попыток Франции противодействовать террористическим угрозам, скандальный визит Эрдогана на Северный Кипр, а также роль Турции в конфликте в Карабахе.

В конце ноября Европарламент принял резолюцию, в которой призывает ввести жесткие санкции против Анкары.

Несмотря на рост напряжения, в Анкаре заявили, что еще рассматривают перспективу членства в ЕС и Евросоюз "должен быть заинтересован" в этом.