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Эрдоган ответил Франции по Карабаху: "если так любите армян - отдайте им Марсель"

Пятница, 4 декабря 2020, 15:52

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Франции "передать армянам Марсель" в ответ на вторую резолюцию парламента Франции, которая призывает признать Карабах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

Он заявил, что после одобрения Национальной ассамблеей резолюции, призывающей признать Нагорный Карабах, Франция "окончательно потеряла доверие" в качестве посредника в урегулировании конфликта.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее посоветовал французам: если вы так любите армян - отдайте им Марсель. Я поддерживаю это предложение. Карабах - это неотъемлемая часть Азербайджана", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что Франция также признавала территорию оккупированной, но теперь "пошла другим путем".

Напомним, 3 декабря Национальная ассамблея Франции - нижняя палата парламента - поддержала резолюцию, призывающую признать Нагорный Карабах и позаботиться о защите гражданского населения.

Перед этим 25 ноября Сенат Франции одобрил подобную резолюцию с призывом "признать Нагорно-Карабахскую Республику и превратить это признание в инструмент переговоров с целью установления прочного мира".

В МИД Франции одновременно заявили, что страна не планирует признавать Нагорный Карабах.

Франция, вместе с США и Россией, является участником Минской группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта в Карабахе.

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Турция Нагорный Карабах Франция
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